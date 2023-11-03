«Глазам не верю неужели в самом деле ты пришла»: Пугачиха вернулась

Игорь Сипкин

несколько последних лет не смотрю новогодние огоньки на первом канале, фильмы-подделки с киркоровым на новый год, концерты с "протухшими" звездами на других каналах. если бы какой-нибудь россиянин наговорил столько, сколько пугачева- он бы давно сидел в какой-нибудь зоне за дискредитацию армии, России.