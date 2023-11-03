Елена Острякова . Популярная в конце 20-го века певица Алла Пугачева вернулась сегодня в Россию.
«Глазам не верю неужели в самом деле ты пришла»: Пугачиха вернулась
Комментарии
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Игорь Сипкин
несколько последних лет не смотрю новогодние огоньки на первом канале, фильмы-подделки с киркоровым на новый год, концерты с "протухшими" звездами на других каналах. если бы какой-нибудь россиянин наговорил столько, сколько пугачева- он бы давно сидел в какой-нибудь зоне за дискредитацию армии, России.
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