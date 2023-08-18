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Месси, Холанд и Де Брейне вошли в тройку претендентов на приз УЕФА лучшему футболисту сезона-2022/23

Месси, Холанд и Де Брейне вошли в тройку претендентов на приз УЕФА лучшему футболисту сезона-2022/23

УЕФА опубликовал имена номинантов, из которых будут выбраны лучший игрок и тренер прошедшего сезона. В шорт-лист для игроков попали аргентинец Лионель Месси и два партнера по «Манчестер Сити» — норвежец Эрлинг Холанд и бельгиец Кевин де Брейне.

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