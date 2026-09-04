Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Самые басстрашные женщины по знаку зодиаки

Самые басстрашные женщины по знаку зодиаки

Женщин, родившихся под знаками Овен, Весы, Рак, Козерог и Стрелец, можно назвать самыми бесстрашными в зодиакальном круге.

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