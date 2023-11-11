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В Санкт-Петербурге 18 ноября откроется каток «Флагшток»

В Санкт-Петербурге 18 ноября откроется каток «Флагшток»

Общественное пространство «Флагшток» готовится к новому сезону. Уже 18 ноября там откроется каток. Каток «Флагшток» в Санкт-Петербурге будет доступен для всех посетителей с 18 ноября, сообщили представители общественного пространства.

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