В Санкт-Петербурге 18 ноября откроется каток «Флагшток»

Общественное пространство «Флагшток» готовится к новому сезону. Уже 18 ноября там откроется каток. Каток «Флагшток» в Санкт-Петербурге будет доступен для всех посетителей с 18 ноября, сообщили представители общественного пространства.
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