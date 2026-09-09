Громкий трансферный блокбастер в КХЛ. В Казань едет герой МЧМ-2020, Минск вернул белорусскую звезду

Разобрали трехсторонний обмен.Вечером 8 сентября в КХЛ состоялась громкая сделка. «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо» закрутили трехстороннюю трансфер, в ходе которошо Казань получила права на защитника Владислава Колячонка, выступающего в последние годы в АХЛ, и нападающего Егора Соколова, а в Минск вернулся нападающий Владимир Алистров.