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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Только цифры: зарплаты в Крыму и Севастополе растут – у кого больше?

Только цифры: зарплаты в Крыму и Севастополе растут – у кого больше?

Социологические исследования в России утверждают, что уровень зарплат в России растёт с каждым годом, в связи с чем можно предположить, что уровень жизни россиян уверенно становится достойным и благополучным? [image=/uploads/_pages/137714/ca61008170739e391223f779f755108e.

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