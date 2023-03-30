Могут ли олигархи устроить госпереворот

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Именно этого или давления на Путина в иных формах ждёт Запад, о чём часто упоминают сами олигархи, попавшие в «чёрные списки» США и Европы, а так же их кураторы: чиновники Министерства финансов США и коллеги из политикума ЕС Чтобы «подбодрить» и подтолкнуть представителей российской финансовой «элиты» к более решительным действиям, со стороны Запада к ним был применён ряд беспрецедентных ограничительных мер, в результате чего их состояния существенно потеряли в весе.