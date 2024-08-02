Перед боем в Мали туареги подорвали первую и последнюю машину колонны “Вагнера"

Туареги подорвали первую и последнюю машину в колонне группы “Вагнера” перед началом боя в Мали. Об этом корреспонденту RTVI рассказал "вагнеровец", приехавший из Беларуси в Москву на празднование Дня ВДВ.
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