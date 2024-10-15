На Западе ожидается новый бум чудодейственных инъекций для похудения

В последнее время на Западе наблюдается значительный рост популярности инъекций для похудения. Эксперты в области снижения веса прогнозируют, что к концу следующего года эта тенденция наберет обороты, и этими процедурами воспользуется миллион человек.
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