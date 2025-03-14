Российское общество «Знание» открыло спортивную «Аллею славы» в Национальном центре «Россия»

14 марта в Национальном центре «Россия» открылась выставка, посвященная знаменитым российским спортсменам и их достижениям на мировой спортивной арене, созданная Российским обществом «Знание» в партнерстве с Министерством спорта РФ, сообщили новостному агрегатору СМИ2 в пресс-службе РО «Знание».
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