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Регионы России

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Захарова заявила о попытке Зеленского решить дефицит бюджета мобилизацией

Захарова заявила о попытке Зеленского решить дефицит бюджета мобилизацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 сентября прокомментировала заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о «космическом дефиците бюджета» Украины и его намерении решить эту проблему путем мобилизации.

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