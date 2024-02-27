В Барнауле решили обанкротить застройщика двух проблемных долгостроев

Решение поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко В Барнауле за счет государства будут достраивать ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской и ЖК "Полярная звезда" на Папанинцев, сообщают "Вести Алтай".
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