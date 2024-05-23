В Госдуме предлагают ввести новый вид социального налогового вычета

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить налоговый вычет за проведённые профилактические, диагностические и лечебные мероприятия зарегистрированному домашнему животному, а также за приобретённые лекарства для ветеринарного применения.