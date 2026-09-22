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Совет ЕС продлил санкции против России на три года

Совет ЕС продлил санкции против России на три года

Совет Европейского союза продлил ограничения против лиц и организаций, которых в ЕС считают ответственными за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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