Motorola, Siemens... Как я хакнул бюджетный кнопочный телефон и научил его запускать "эльфы" - нативные программы на C

﻿﻿Примечание: Вы помните, сколько маленьких программ — «джиннов» — в мобильных телефонах Siemens, Motorola и Sony? В этой статье мы подробно рассмотрим прошивку дешевых кнопочных телефонов, разберемся в ее архитектуре, взломаем ее и напишем загрузчик для этих спрайтов с помощью флешки MicroSD.