Motorola, Siemens... Как я хакнул бюджетный кнопочный телефон и научил его запускать "эльфы" - нативные программы на C

Примечание: Вы помните, сколько маленьких программ — «джиннов» — в мобильных телефонах Siemens, Motorola и Sony? В этой статье мы подробно рассмотрим прошивку дешевых кнопочных телефонов, разберемся в ее архитектуре, взломаем ее и напишем загрузчик для этих спрайтов с помощью флешки MicroSD.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии