В Актау пройдёт VIII международный турнир по художественной гимнастике

На соревнования, которые включены в республиканский календарь соревнований, заявки подали уже 4 страны, сообщила в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций директор федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области Гульзира Акжигитова.
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