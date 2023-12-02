Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дайте нам руки мигрантов! Из тени выходят лоббисты, которых не назвало МВД

Дайте нам руки мигрантов! Из тени выходят лоббисты, которых не назвало МВД

Ох, как же быстро начинают вылезать ушки - пока только ушки - общественников, которые спать не могут, а переживают, нет, не о мигрантах, а о нашей с вами русской экономике.

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Комментарии
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Н
Наталья
Затулин! Собирай своих родственников по всей стране и во главе с собой вали в поля или на заводы- поднимать экономику страны!!! Своих дружков захвати...можешь всю думу прихватить, совет федерации и правительство!!! Все равно от вас ТАМ пользы нет - вред один!!!
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3 час.
v
viach
Неприкрытое предательство!
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3 час.
Nikolay Zakharov
Конечно, уже привык к большим сытым тратам, видать 800 т.р. депутатских, маловато на такую отъеденную рожу.
Ответить
26 мин.

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