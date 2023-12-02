Ох, как же быстро начинают вылезать ушки - пока только ушки - общественников, которые спать не могут, а переживают, нет, не о мигрантах, а о нашей с вами русской экономике.
Дайте нам руки мигрантов! Из тени выходят лоббисты, которых не назвало МВД
Комментарии
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Н
Наталья
Затулин! Собирай своих родственников по всей стране и во главе с собой вали в поля или на заводы- поднимать экономику страны!!! Своих дружков захвати...можешь всю думу прихватить, совет федерации и правительство!!! Все равно от вас ТАМ пользы нет - вред один!!!
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3 час.
v
viach
Неприкрытое предательство!
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3 час.
Nikolay Zakharov
Конечно, уже привык к большим сытым тратам, видать 800 т.р. депутатских, маловато на такую отъеденную рожу.
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26 мин.
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