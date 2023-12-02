Дайте нам руки мигрантов! Из тени выходят лоббисты, которых не назвало МВД

Н

Наталья

Затулин! Собирай своих родственников по всей стране и во главе с собой вали в поля или на заводы- поднимать экономику страны!!! Своих дружков захвати...можешь всю думу прихватить, совет федерации и правительство!!! Все равно от вас ТАМ пользы нет - вред один!!!