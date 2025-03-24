Додон рассказал о визите в Москву на 9 мая

Делегация партии социалистов Молдавии рассчитывает посетить Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
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