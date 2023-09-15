Всё нижесказанное для среднестатистического сознания будет выглядеть очень похожим на бред сумасшедшего, навязчивую фобию, натяжкой и пр.
Правда и ложь о питании и смерти
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Карпов Илья
Впервые слово «зомби» появилось в англоязычной литературе в 1929 году, когда вышла книга репортёра «Нью-Йорк Таймс» Вильяма Сибрука «Остров магии», рассказывающая о его жизни на Гаити. В этой книге была часть, названная «Мертвецы работают на план-тациях сахарного тростника», в ней как раз и рассказывалось о зомби. Давайте вспомним, что нам известно о Гаити и зомби, которые, как пишут, там нередко встречаются. Евро-пейца или американца, посетившего этот остров и побывавшего на любом из местных кладбищ, поражает большое количество мощных надгробий и забетонированных могил. Всячески укрепляя могилы своих умерших близких, гаитяне пытаются оградить покойни-ков от посягательств местных колдунов-бокоров, которые могут сделать из них зомби. Чтобы колдуны не смогли разрыть могилу и извлечь из неё умершего, её бетонируют или накрывают тяжеленной плитой. Хотя на острове можно услышать о зомби множество историй, реальных «оживших мерт-вецов» на самом деле крайне мало. Наиболее известным в мире зомби стал Клаирвиус Нарцисс. В 1962 году он пришёл на приём к врачу и пожаловался на плохое самочув-ствие. Тот осмотрел его, но затруднился с диагнозом. Его постановки Клаирвиус так и не дождался, а через три дня медики констатировали его смерть. Тело передали близким для захоронения, Нарцисс упокоился на кладбище, а почти через 20 лет неожиданно для всех вернулся в свою деревню… Все деревенские испытали настоящий шок, однако его признали как родственники, так и знакомые. Что же рассказал зомби? По его словам, на самом деле он не умер, а находился в каком-то странном состоянии. Клаирвиус не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, не мог даже поднять веки, зато он прекрасно все воспринимал на слух. Обсуждение его похорон, причитания близких, стук молотка, которым заколачивали гроб, — все это слышал несчастный «покойник».
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16 час.
Карпов Илья
«Ну, всё…» — подумал Нарцисс, когда по крышке гроба застучали комья земли. Затем его окутала полная тишина, однако через некоторое время он услышал шум, могилу кто-то раскапывал. Какие-то люди извлекли его из гроба, вытащили на поверхность и влили в рот некое зелье. Так для него началась жизнь зомби. Пару лет Нарцисс трудился на плантации вместе с другими зомби. После внезапной смерти хозяина зомби удалось освободиться от воздействия странной парализующей сознание силы, и они разбежались. В свою деревню Клаирвиус мог вернуться гораздо раньше, но он боялся своего брата, по вине которого, как он считал, и стал зомби. В 1962 году между братьями возник спор из-за земли, тогда его родственник пожаловался на него местным колдунам-бокорам, а их тайный суд приговорил Клаирвиуса к зомбированию. Только через много лет, когда умер его брат, Нарцисс решился вернуться в деревню. История с ожившим «мертвецом» стала настоящей сенсацией. Правда, не все поверили в неё — скептики считали Нарцисса обычным самозванцем, похожим на умершего и раз-узнавшим историю его семьи. Один из критиков — Ламарк Дувон, директор местного Центра психиатрии и неврологии, в 1981 году решил уличить самозванца. С помощью его близких и знакомых он составил ряд вопросов, на которые мог дать ответ только настоя-щий Клаирвиус Нарцисс. Велико же было его удивление, когда «самозванец» без проблем ответил на самые сложные из них. Дувону ничего не оставалось, как признать, что вся ис-тория Нарцисса правдива от начала до конца. Клаирвиус умер в 1994 году. Остаток его жизни трудно назвать счастливым. Бывшего зомби побаивались не только все деревенские, но и его родные, поэтому до самой смерти ему пришлось жить в баптистской миссии.
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16 час.
A
Antanas
Интересная статья.👍👍👍👍👍.
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13 час.
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