Правда и ложь о питании и смерти

Карпов Илья

Впервые слово «зомби» появилось в англоязычной литературе в 1929 году, когда вышла книга репортёра «Нью-Йорк Таймс» Вильяма Сибрука «Остров магии», рассказывающая о его жизни на Гаити. В этой книге была часть, названная «Мертвецы работают на план-тациях сахарного тростника», в ней как раз и рассказывалось о зомби. Давайте вспомним, что нам известно о Гаити и зомби, которые, как пишут, там нередко встречаются. Евро-пейца или американца, посетившего этот остров и побывавшего на любом из местных кладбищ, поражает большое количество мощных надгробий и забетонированных могил. Всячески укрепляя могилы своих умерших близких, гаитяне пытаются оградить покойни-ков от посягательств местных колдунов-бокоров, которые могут сделать из них зомби. Чтобы колдуны не смогли разрыть могилу и извлечь из неё умершего, её бетонируют или накрывают тяжеленной плитой. Хотя на острове можно услышать о зомби множество историй, реальных «оживших мерт-вецов» на самом деле крайне мало. Наиболее известным в мире зомби стал Клаирвиус Нарцисс. В 1962 году он пришёл на приём к врачу и пожаловался на плохое самочув-ствие. Тот осмотрел его, но затруднился с диагнозом. Его постановки Клаирвиус так и не дождался, а через три дня медики констатировали его смерть. Тело передали близким для захоронения, Нарцисс упокоился на кладбище, а почти через 20 лет неожиданно для всех вернулся в свою деревню… Все деревенские испытали настоящий шок, однако его признали как родственники, так и знакомые. Что же рассказал зомби? По его словам, на самом деле он не умер, а находился в каком-то странном состоянии. Клаирвиус не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, не мог даже поднять веки, зато он прекрасно все воспринимал на слух. Обсуждение его похорон, причитания близких, стук молотка, которым заколачивали гроб, — все это слышал несчастный «покойник».