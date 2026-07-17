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Зе-банда разбегается: Вешатель Зеленского покидает кокаиниста

Зе-банда разбегается: Вешатель Зеленского покидает кокаиниста

Кадровые решения Владимира Зеленского ведут Украину к поражению в войне. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев, известный призывом сажать на кол жителей ЛДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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