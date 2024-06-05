Посольство США в Киеве заявило, что теперь на Украине имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского - гражданства Посольство США в Киеве заявило, что теперь на Украине имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского - гражданстваСлова Виктора Орбана о том, что проживающих на Украине граждан Венгрии мобилизуют, отправляя на передовую, находят своё продолжение в комментариях официальных лиц других стран.