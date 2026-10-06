Прожиточный минимум в Омской области вырастет до 17,6 тыс. рублей. Региональные власти рассчитали минимальную сумму для покрытия жизненных потребностей населения в 2027 году.
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