Детский гоночный Bentley Supercharged 4 ½ Litre привёз новогоднюю ель

Летом 2023 года известный производитель игрушек The Little Car Company совместно с британской маркой Bentley разработал в масштабе 85% от оригинала электромобиль, который точно копирует Bentley Supercharged 4 ½ Litre образца 1929 года.
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