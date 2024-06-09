🛳 Морское сообщение между Сочи, Анапой и Геленджиком запущено Билеты поступили в продажу 7 июня, а сегодня первые пассажиры отправились в путь на Комете.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛳 Морское сообщение между Сочи, Анапой и Геленджиком запущено Билеты поступили в продажу 7 июня, а сегодня первые пассажиры отправились в путь на Комете.