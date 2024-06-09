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Любимый Сочи

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🛳 Морское сообщение между Сочи, Анапой и Геленджиком запущено

🛳 Морское сообщение между Сочи, Анапой и Геленджиком запущено Билеты поступили в продажу 7 июня, а сегодня первые пассажиры отправились в путь на Комете.

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