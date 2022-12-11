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Проскуряков отразил 6 буллитов из 6 и выиграл конкурс вратарей на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Проскуряков отразил 6 буллитов из 6 и выиграл конкурс вратарей на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Вратарь «Трактора» показал лучший результат в конкурсе «Надежная защита».

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