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Регионы России

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Ушёл из жизни бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев

Ушёл из жизни бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев

На 64-м году жизни скончался Омар Муртазалиев — бывший главный тренер сборной России по карате. Информацию подтвердили в пресс-службе Федерации карате России.

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