Самые подлые знаки Зодиака

Астрологи утверждают, что к подлости и лицемерию склонны всего несколько знаков зодиака. Сегодня мы назовем ТОП-5 представителей зодиакального круга, которые на самом деле могут строить козни у вас за спиной.
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