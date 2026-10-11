Mark Hamill's Criminal Minds Character Terrorized The Show For An Entire Season

Remember when Mark Hamill was on Criminal Minds? He may have appeared only at the end of Season 8, but his character plagued the BAU throughout the season.
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