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Вместо ордена – расстрел, или Как «награда» нашла нацистского карателя и члена КПСС Алекса Лютого

Вместо ордена – расстрел, или Как «награда» нашла нацистского карателя и члена КПСС Алекса Лютого

В 1976 году в советских газетах мелькнуло сообщение о том, что нацистский каратель Александр Юхновский, долгое время скрывавшийся под фамилией Мироненко, был приговорен судом к высшей мере и расстрелян.

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