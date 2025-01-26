Тренер ХК СКА Ротенберг принёс будильник на пресс-конференцию КХЛ

Главный тренер петербургского клуба СКА Роман Ротенберг принёс будильник на пресс-конференцию после победы его подопечных над уфимской командой «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и подарил одному из журналистов.