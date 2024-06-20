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Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков

Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый договор между РФ и КНДР концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений.

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Dash45
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