Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый договор между РФ и КНДР концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений.
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