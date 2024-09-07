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Дженнифер Лопес встретилась с Мэттом Дэймоном на премьере фильма в Торонто

Дженнифер Лопес встретилась с Мэттом Дэймоном на премьере фильма в Торонто

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая разводится с актером Беном Аффлеком, посетила премьеру фильма Unstoppable, где встретилась с другом мужа и продюсером картины Мэттом Дэймоном, пишет People.

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