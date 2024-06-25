Опасное ядовитое растение обнаружено в Купчино

Все части этого растения, включая корневища, стебли, листья и цветы, содержат ядовитые алкалоиды В одном из дворов Фрунзенского района Северной столицы был выявлен очаг произрастания одного из самых токсичных растений в мире – болиголова из семейства зонтичных.