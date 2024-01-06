МО РФ: ВСУ потеряли на Донецком участке более 280 солдат и РСЗО Vampire

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев подлился сведениями о том, каким образом складывается положение дел на Донецком участке линии боевого соприкосновения.
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