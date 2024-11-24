У каждого своя пирамида майя

Одна из самых, пожалуй, красивых майянских пирамид – пирамида Кукулькана в городе Чичен-Ица. Испанцы называют её «El Castillo», то есть «замок», но на самом деле это храмовое сооружение, вознесенное к небу на девятиступенчатом основании, уцелевшее среди руин древнего города.