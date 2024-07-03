Отталкивающий сервис и загрязнённые воды: россияне указали на самые плохие отечественные курорты Ольга БезродняяЛето – время отпусков, когда многие россияне устремляются на южные курорты в поисках солнца, моря и расслабления.
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