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Отталкивающий сервис и загрязнённые воды: россияне указали на самые плохие отечественные курорты

Отталкивающий сервис и загрязнённые воды: россияне указали на самые плохие отечественные курорты

Отталкивающий сервис и загрязнённые воды: россияне указали на самые плохие отечественные курорты Ольга БезродняяЛето – время отпусков, когда многие россияне устремляются на южные курорты в поисках солнца, моря и расслабления.

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Н
Ната
Снова Кубань первая в анти-рейтинге!
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