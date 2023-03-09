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У Тунг-Линь в матче с Бубликом впервые обыграл соперника из топ-50

175-я ракетка У Тунг-Линь обыграл №46 Александра Бублика в первом круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:4. Тайванец провел второй в карьере матч против соперника из топ-50 и впервые одержал победу.

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