У Тунг-Линь в матче с Бубликом впервые обыграл соперника из топ-50

175-я ракетка У Тунг-Линь обыграл №46 Александра Бублика в первом круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:4. Тайванец провел второй в карьере матч против соперника из топ-50 и впервые одержал победу.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии