Рогозин и Эрнст вылетели к предполагаемому месту посадки «киноэкипажа»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст направились к предполагаемому месту посадки корабля, на борту которого на Землю должны вернуться космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.