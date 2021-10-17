smi.today

1 649 подписчиков

Рогозин и Эрнст вылетели к предполагаемому месту посадки «киноэкипажа»

Рогозин и Эрнст вылетели к предполагаемому месту посадки «киноэкипажа»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст направились к предполагаемому месту посадки корабля, на борту которого на Землю должны вернуться космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх