Кадыров поздравил Путина с Пасхой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимир Путин с православной Пасхой. Также он обратился к православным жителям республики, подчеркнув, что в регионе в согласии живут представители разных религий.
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