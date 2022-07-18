Moscow Open 2022. «Турнир звезд». 3-й тур. Карякин сыграет с Морозевичем, Карпов против Грищука и другие партии

С 17 по 20 июля в рамках форума Moscow Open 2022 проходит шахматный «Турнир звезд». В соревновании участвуют российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Анатолий Карпов, Александр Морозевич и Александр Грищук.
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