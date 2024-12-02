Спрос на Apple iPhone 16 пока немного опережает ожидания Некоторые опросы обществе...

Спрос на Apple iPhone 16 пока немного опережает ожиданияНекоторые опросы общественного мнения показывают, что iPhone не так часто становятся подарком, как iPad или Apple Watch, но именно смартфоны до сих пор определяют половину выручки компании, поэтому статистика их продаж важна для бизнеса Apple в целом.