На благо людей и бизнеса: Россия и Азия объединяют муниципалитеты для диалога

Второй день Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России» ознаменовался подписанием двух знаковых соглашений: между Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и «Гражданским Альянсом Казахстана», а также между ВАРМСУ и Азиатским Форумом Миров.
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