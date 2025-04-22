На благо людей и бизнеса: Россия и Азия объединяют муниципалитеты для диалога

Второй день Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России» ознаменовался подписанием двух знаковых соглашений: между Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и «Гражданским Альянсом Казахстана», а также между ВАРМСУ и Азиатским Форумом Миров.