ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

На благо людей и бизнеса: Россия и Азия объединяют муниципалитеты для диалога

На благо людей и бизнеса: Россия и Азия объединяют муниципалитеты для диалога

Второй день Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России» ознаменовался подписанием двух знаковых соглашений: между Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и «Гражданским Альянсом Казахстана», а также между ВАРМСУ и Азиатским Форумом Миров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх