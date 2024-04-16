Любитель Гитлера из Узбекистана с яростью обрушился на жителей России. В Сети рассчитывают, что одними извинениями он не отделается.
Перебравшийся в Россию узбек оскорбил русских: Студент-медик оказался нацистом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Валерий Бирюков
Нужно его оставить в России навсегда (в смысле закопать... можно живьём).
Ответить
9 час.
Надежда Белугина
Всё время живёт какое-то сомнение. И это плохо. Хочется быть на стороне своих, понять, а не оказаться по ошибке помощником врагу. Один неверный шаг и - люди были нашими, а стали "ихними" эти приехавшие по чьей-то команде мигранты.
Ответить
9 час.
АЕ
Анна Егорова
Дайте ему цианида.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии