Перебравшийся в Россию узбек оскорбил русских: Студент-медик оказался нацистом

Надежда Белугина

Всё время живёт какое-то сомнение. И это плохо. Хочется быть на стороне своих, понять, а не оказаться по ошибке помощником врагу. Один неверный шаг и - люди были нашими, а стали "ихними" эти приехавшие по чьей-то команде мигранты.