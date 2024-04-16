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Царьград

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Перебравшийся в Россию узбек оскорбил русских: Студент-медик оказался нацистом

Перебравшийся в Россию узбек оскорбил русских: Студент-медик оказался нацистом

Любитель Гитлера из Узбекистана с яростью обрушился на жителей России. В Сети рассчитывают, что одними извинениями он не отделается.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Нужно его оставить в России навсегда (в смысле закопать... можно живьём).
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9 час.
Надежда Белугина
Всё время живёт какое-то сомнение. И это плохо. Хочется быть на стороне своих, понять, а не оказаться по ошибке помощником врагу. Один неверный шаг и - люди были нашими, а стали &quot;ихними&quot;  эти приехавшие по чьей-то команде мигранты.
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9 час.
АЕ
Анна Егорова
Дайте ему цианида.
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1 час.

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