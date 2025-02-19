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Царьград

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Переговоры РФ и США в Эр-Рияде: первый шаг к возобновлению диалога

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде: первый шаг к возобновлению диалога

В Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США, на которых обсуждали пути возобновления диалога. Цуй Хэн отметил, что моментального прорыва ждать не следует.

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