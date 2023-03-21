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В Устьянском районе девушка на автомобиле врезалась в дерево

В Устьянском районе девушка на автомобиле врезалась в дерево

ДТП произошло 20 марта в 11:50 на 16 километре автодороги «Костылево — Тарногский Городок».Как сообщили в Госавтоинспекции АО, 22-летняя девушка за рулём автомобиля «Мазда» не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

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