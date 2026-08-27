Аргентинская футбольная ассоциация добилась переноса дисквалификаций за драку после финала ЧМ-2026

Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) на официальном сайте сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила запрос на пересмотр санкций, наложенных на игроков за драку после финала чемпионата мира-2026 против Испании (0:1).
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