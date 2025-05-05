В Барнауле десятилетняя "игроманка" оформила на маму кредит и отдала мошенникам 98 тысяч

Девочка взяла телефон, сфотографировала все приложения и поменяла пароли В Алтайском крае мошенники обманули школьницу через игровую платформу, заставив оформить кредитную карту на мать, сообщает региональное МВД.
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