Патриотический фестиваль ко Дню народного единства прошел на площади Славы в Подольске

Патриотический фестиваль «Мы едины» прошел на площади Славы в Подольске. Гости праздника приняли участие в конкурсах и мастер-классах, собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, а также увидели учения антитеррористической группы «Рокот».
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