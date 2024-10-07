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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае полицейские запустили проект, благодаря которому появились стилизованные граффити у пешеходных переходов

В Хабаровском крае полицейские запустили проект, благодаря которому появились стилизованные граффити у пешеходных переходов

Госавтоинспекция ОМВД России по Николаевскому району дала старт пилотного проекта по безопасности дорожного движения «Безопасный переход», направленного на профилактику ДТП с участием пешеходов.

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