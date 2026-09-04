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Спорт Уик-Энд

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Александр Головин в "Зените"? Чтобы это значило?

Александр Головин в "Зените"? Чтобы это значило?

Российский хавбек Александр Головин оказался в списке футболистов, которые отправятся на выездной поединок третьего тура чемпионата Франции против столичного «ПСЖ».

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